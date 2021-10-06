Глава правления Укрэксимбанка извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен

Мецгер объяснил свои действия "эмоциональной вспышкой".

Глава правления Укрэксимбанка извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер принес извинения журналистам "Радио Свобода" Кириллу Овсяному и Александру Мазуру за конфликт во время съемок интервью.

Пост с извинениями опубликовано на публичной странице главы правления в фейсбуке.

"События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием «Схемы» с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений. Стресс и нагрузки этому не оправдание", - заявил Мецгер.

Он также извинился перед всеми журналистами, которых оскорбило его поведение.

"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно в меня", - написал Мецгер.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявила, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст . 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Пресс-служба Укрэксимбанка попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгера было отстранено от должности на время внутренней проверки.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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