Пять стран ЕС во главе с Францией и Испанией призвали расследовать скачок цен на газ

Подорожание газа способно подорвать экономическое восстановление в Европе.

Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния опубликовали совместное заявление, предложив Европейскому союзу разработать набор инструментов для "немедленного реагирования на скачок цен" и расследовать его причины.

Как сообщает Bloomberg, они требуют:

  • общего подхода ЕС и инструментария для реагирования на скачок цен;

  • расследования причин газового кризиса;

  • реформирования оптового рынка электроэнергии;

  • усиление энергетической независимости ЕС и диверсификации источников;

  • более прогнозируемых и менее волатильных цен на углеводороды.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d

— Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021

Скачок цен на газ в Европе может не только ударить по кошелькам обычных человек, но и стимулировать инфляцию и подорвать экономическое восстановление после коронакризы. Государствам ЕС остается только надеяться на теплую зиму и тратить больше денег на смягчение ценового шока. Повышение цен на энергоносители начало влиять даже на рынок облигаций.

Газовый кризис также грозит зеленому переходу Евросоюза, поскольку единственным реальным путем решения кризиса является импорт большего количества грязного газа из РоSSии.

Агентство указывает, что Европейская комиссия на следующей неделе планирует объявить комплекс мер для смягчения воздействия высоких цен. Ожидается, что она предложит правительствам государств-членов ЕС единый подход для реагирования на эту ситуацию с учетом европейского законодательства и без угрозы для перехода на зеленую энергию.

Напомним, что цены на газ в Европе в течение нескольких последних месяцев находятся на рекордно высоких уровнях. По состоянию на среду, 6 октября, они подскочили уже до 1600 долларов за тысячу кубометров.

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