Разумков полностью открыл кулуары Рады журналистам

Количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте, увеличено.

Разумков полностью открыл кулуары Рады журналистам
Фото: Анна Стешенко

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.

Пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний подчеркнула, что такое решение принято "в связи с многочисленными обращениями журналистов".

"Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах второго этажа - 200 человек", - пояснила пресс-секретарь Разумкова.

Также в соответствии с распоряжением, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Фото: facebook.com/olga.tuniy

Напомним, по инициативе "Слуги народа" Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на заседаниях в течение двух пленарных дней. Решение отстранить объяснили тем, что Разумков в понедельник якобы нарушил Регламент, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний. Председательствующим после отстранения стал Стефанчук.

Отставку Разумкова с должности головы Рады планируют рассмотреть завтра.

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