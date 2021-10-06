Верховная Рада ввиду отсутствия повестки дня сегодня рассмотрит постановления

Верховная Рада сегодня будет рассматривать вопросы, не требующие включения в повестку дня. Это постановления о выборах, переименовании, границах населенных пунктов, - сообщил в кулуарах парламента нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Спикера отстранили, потому что он позволил себе не поставить на голосование предложение крупнейшей фракции парламента на согласительном совете и сорвал своими действиями утверждение повестки дня. Фактически на сегодня у нас отсутствует повестка дня, а та повестка дня, которую предложил спикер, - непонятно, на каком основании он ее предложил. Именно поэтому он был отстранен", - заявил Даниил Гетманцев.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент в среду не сможет рассмотреть законопроекты, но пойдет по "кризисной повестке дня".

"Но будет работа в сессионном зале, будет над постановлениями по международным вопросам и переименованиям населенных пунктов", - сообщил Арахамия журналистам.

До этого народный депутат Вадим Ивченко ("Батькивщина") заявил, что Верховная Рада сегодня не сможет провести пленарное заседание с повесткой дня.

"Поскольку на два дня отстранили главу Верховной Рады, и нет порядка дня. Завтра день начнется с отстранения главы Верховной Рады и избрания нового. Я думаю, скорее всего, это заседание будет вести кто-то из депутатов "Слуги народа", потому что господин Стефанчук не может вести, потому что конфликт интересов, а госпожа Кондратюк отказалась", - отметил он.

Скорее всего, заседание будет вести Даниил Гетманцев.

Напомним, по инициативе "Слуги народа" Дмитрия Разумкова отстранили от председательства на заседаниях в течение двух пленарных дней. Решение отстранить объяснили тем, что Разумков в понедельник якобы нарушил Регламент, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний. Председательствующим после отстранения стал Стефанчук.

Однако вице-спикер парламента Елена Кондратюк и некоторые оппозиционные фракции заявили, что отстранить председательствующего можно только за нарушение Регламента, которое состоялось сегодня, а не накануне. Таким образом, отстранение Разумкова противоречит нормам закона.

Из-за этого "Евросолидарность" и "Голос" дважды инициировали голосование за отстранение Стефанчука, который стал председательствовать, поскольку, по их утверждению, он делает это с нарушением из-за незаконности отстранения Разумкова. Впрочем, ни разу нужного количества голосов за отстранение Стефанчука не набралось.

После этого "Слуга народа" и "Доверие" инициировали совещание для обсуждения проведения нового согласительного совета. После совещания Стефанчук сказал, что заседание он должен закрыть, а депутаты должны сформировать новую повестку дня.

"Учитывая, что согласительный совет не утвердил повестку дня, было внесено предложение безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня. Я вынужден объявить закрытым пленарное заседание. Надеюсь, в ближайшее время будет согласительный совет. Работу мы продолжим завтра в соответствии с регламентом", - заявил Стефанчук.