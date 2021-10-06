Апелляционный суд смягчил меру пресечения представителю "Нацкорпуса" Довбышу

Дмитрия Кухарчука суд оставил под стражей.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для представителя "Национального корпуса" Олега Довбыша, подозреваемого в хулиганских действиях под зданием Офиса президента 14 августа.

Олег Довбыш
Фото: nationalcorps.org
Олег Довбыш

Пресс-служба политической партии "Национальный корпус" сообщила, что по решению суда, Довбыш, который был арестован, теперь до 28 октября будет находиться под ночным домашним арестом.

Однако другого представителя "Нацкорпуса" Дмитрия Кухарчука суд оставил под стражей. В партии связывают решение по Кухарчуку с тем, что именно он был инициатором акции на День Флага, когда "ветераны пытались поставить вопрос Зеленскому".

Фото: nationalcorps.org

Также сообщается, что народные депутаты Игорь Гузь и Яна Зинкевич, а также экс-нардеп Олег Петренко готовы были взять подозреваемых на поруки. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, 30 августа участников акции "Нацкорпуса" на Банковой Довбыша и Кухарчука арестовали до 28 октября.

14 августа "Национальный корпус" собирался устроить акцию протеста возле Офиса президента в знак протеста против задержания нескольких представителей партии за рэкет. "Нацкорпус" расценивает это дело как репрессии против патриотов.

На Банковую пришли несколько сотен человек, которых полиция отказалась пропустить на площадь к Офису президента без осмотра. В ответ националисты начали бросаться камнями, палками, дымовыми шашками. Был применен слезоточивый газ.

Во время митинга пострадали 7 человек Нацполиции и один военнослужащий Нацгвардии. По факту нанесения телесных повреждений было начато уголовное производство.

Кроме того, после акции избили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного и телеоператора канала 1+1.

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