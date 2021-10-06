Офис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистами

В Офисе президента отреагировали на нападение на журналистов программы "Схемы" в Укрэксимбанке. Там назвали поведение представителей банка недопустимым и выступили за отстранение Евгения Мецгера с должности главы правления Укрэксимбанка.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, официальная позиция Офиса президента "полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка".

"Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуры говорится, и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал Михаил Подоляк.

В ОП сообщили, что Нацполиция в рамках начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет банка заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но конфликт был записан на диктофон журналиста.

Пресс-служба банка в ответ обвинила журналиста в попытке получить информацию, содержащую банковскую тайну.

Вечером 5 октября "Схемы" обнародовали восстановленное видео нападения на журналистов в кабинете Мецгера, где есть все записи инцидента. Зафиксировано в частности, как Евгений Мецгер выдает подчиненным указания забрать у журналистов технику.

Также на видео зафиксирован момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил мужчину и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры. Как отмечают журналисты, нападавшего удалось узнать, им оказался директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".