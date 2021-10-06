Разумков пообещал пойти в суд, если у него заберут мандат

"Это уже не о должностях, а о людях".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что обратится в суд, если монобольшинство попытается лишить его мандата народного депутата.

Об этом Разумков рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал как человек, как Дмитрий Разумков, как уже сегодня политик", - заверил глава парламента.

По его словам, по закону депутаты не имеют права лишать его мандата. Однако допустил, что это все-таки может произойти.

"По закону - нет. А по тому, что происходит в Верховной Раде ... Смотрите, всякое может быть. Недавно мы с коллегами говорили, и они говорят, что так тебя же могут быстрее убрать", - пояснил Разумков.

В то же время он подчеркнул, что готов бороться за мандат и отстаивать его в суде.

Голова Рады подчеркнул, что должность спикера - это одно, но мандат ему дал народ, поддержал его на выборах.

"И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали и за меня, и за коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должности, а о людях", - убежден Дмитрий Разумков.

Напомним, что 5 октября Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний, а затем запустила процесс отзыва его с должности спикера.

Голосование за отставку Разумкова может состояться в четверг, 7 октября.