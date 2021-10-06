Ракетные комплексы "Точка-У" под оккупированным Крымом отработали наведение на цели

Тренировка происходила в условиях, максимально приближенных к боевым.

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", несущие боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.

Фото: armyinform.com.ua

Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение быстро вышло в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Как сообщил командующий, для выхода из-под возможного удара военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам.

Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.