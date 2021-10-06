"Схемы" обнародовали видео нападения на журналистов в кабинете Мецгера

Журналисты восстановили удаленное видео на карточках с обеих камер, на которые велась запись.

"Схемы" обнародовали видео нападения на журналистов в кабинете Мецгера
Фото: forbes.net.ua

Редакции "Радио свобода" удалось восстановить удаленное вчера работниками государственного "Укрэксимбанка" видео, на котором видно нападение на съемочную группу "Схем" в кабинете главы банка Евгения Мецгера.

Видео опубликовано на канале "Радио Свобода" в YouTube.

"Видео восстановлено на обеих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Да, представляю, насколько шокированы этим будут в "Укрэксимбанке". Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены", - написала в Facebook главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая.

По ее словам, на восстановленном видео есть вся запись инцидента. Зафиксировано также, как Евгений Мецгер отдает подчиненным указания отобрать у журналистов технику.

"Володя, выруби его, пожалуйста, чего он тут ходит?" - говорит Евгений Мецгер, увидев, что оператор продолжает снимать его реакцию на вопрос журналиста.

"Давай, забирайте камеру. Игорь, забери у них камеру к чертовой матери. Охе*ели ... И вот эту тоже, Игорь. Забирай", - говорит глава правления "Укрэксимбанка".

Также на видео зафиксирован момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил мужчину и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Как отмечают журналисты, нападающего удалось узнать, им оказался директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанк" Игорь Тельбизов.

"Пойдите с айтишниками, вычистите все г*вно", - далее приказывает Мецгер.

Одна из камер при этом продолжала запись. На видео видно, как сотрудник заходит в лифт, несет технику Радио Свобода на другой этаж. Далее происходит диалог: "Задача - надо все вытереть. - Очистить - Да, в ноль". На этом запись останавливается.

Напомним, утром 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но конфликт был записан на диктофон журналиста.

Пресс-служба банка в ответ обвинила журналиста в попытке получить информацию, содержащую банковскую тайну.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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