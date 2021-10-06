Нариману Джелялову в крымском СИЗО не передают письма, - адвокат

Мужчину, как и раньше, держат в спецблоке в камере с еще одним арестантом.

Нариману Джелялову в крымском СИЗО не передают письма, - адвокат
Нариман Джелялов

Арестованному в Крыму заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову не передают адресованные ему письма.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что сегодня встретился с Нариманом Джеляловым в СИЗО Симферополя. Мужчину, как и раньше, держат в спецблоке в камере с еще одним арестантом.

"Администрация СИЗО до сих пор не оборудовала камеру холодильником и телевизором. Поэтому никакие новости из внешнего мира Нариману не поступают. Также не поступают ему письма, хотя многие ему пишут, в том числе через электронную систему "Зонателеком". При этом его соседу по камере такие письма приносят регулярно.

По мнению Полозова, по Джелялову идет специальное замедление работы цензоров, для того, чтобы совсем отрезать его от новостей с воли.

"Настроение у Наримана хорошее, бодрое. Он был очень рад узнать, что множество людей пришли в суд поддержать его во время апелляции. Просил еще раз передать, чтобы народ за него не беспокоился, он голову склонять не собирается", - отметил Полозов.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двум крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых - в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждений такого подрыва до сих пор обнародовано не было.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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