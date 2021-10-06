Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" начал проверку из-за конфликта главы правления с журналистом

В финучреждении принимают все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" начал проверку из-за конфликта главы правления с журналистом
Фото: forbes.net.ua

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" обнародовал заявление по поводу конфлікта, который произошел во время интервью журналистов проекта "Схемы" с главой правления банка Евгением Мецгером.

Об этом говорится в заявлении на сайте финучреждения.

Наблюдательный совет выразил беспокойство и озабоченность обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности.

"В соответствии с существующей в Банке политикой, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий Банка и путей разрешения ситуации", - говорится в заявлении.

"Наблюдательный совет беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости Банка с соблюдением самых высоких этических стандартов", - сообщили в финучреждении.

Напомним, утром 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но конфликт был записан на диктофон журналиста.

Пресс-служба банка в ответ обвинила журналиста в попытке получить информацию, содержащую банковскую тайну.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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