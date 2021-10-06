Зеленский наложил вето на "закон о биткоине"

Президент предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Зеленский
Фото: sluga-narodu.com

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями так называемый закон о биткоине, который вводит регулирование виртуальных активов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, принятый Верховной Радой закон "О виртуальных активах" определяет основы государственного регулирования обращения виртуальных активов. Согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

"Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета. Поэтому Владимир Зеленский предлагает отнести регулирование обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О виртуальных активах" 8 сентября. Целью закона является комплексное регулирование отношений, возникающих в связи с созданием, выпуском в обращение и обращением виртуальных активов, а также обеспечение законодательного урегулирования принципов функционирования рынка таких активов.

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