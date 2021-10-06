Это будет не завтра, но Украина и Грузия присоединятся к НАТО, - Столтенберг

По мнению Столтенберга, такие страны должны получать от НАТО больше поддержки.

Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня. Пока же альянсу следует увеличивать поддержку Киева и Тбилиси.

Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает “Интерфакс-Украина”.

"Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, готовы вступить (в НАТО - ред.)", - сказал Столтенберг на онлайн-мероприятии, организованном институтом Брукингса и Джорджтаунским университетом.

Генсек НАТО объяснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в осуществлении реформ, в борьбе с коррупцией и развитии институтов в сфере безопасности и обороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет с НАТО откровенный и дружеский разговор о том, что ее интеграция в Альянс не может длиться бесконечно.