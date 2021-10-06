Это будет не завтра, но Украина и Грузия присоединятся к НАТО, - Столтенберг

По мнению Столтенберга, такие страны должны получать от НАТО больше поддержки.

Это будет не завтра, но Украина и Грузия присоединятся к НАТО, - Столтенберг
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня. Пока же альянсу следует увеличивать поддержку Киева и Тбилиси.

Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает “Интерфакс-Украина”.

"Я думаю, очевидно, что это не произойдет завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, готовы вступить (в НАТО - ред.)", - сказал Столтенберг на онлайн-мероприятии, организованном институтом Брукингса и Джорджтаунским университетом.

Генсек НАТО объяснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в осуществлении реформ, в борьбе с коррупцией и развитии институтов в сфере безопасности и обороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет с НАТО откровенный и дружеский разговор о том, что ее интеграция в Альянс не может длиться бесконечно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в МинскеВ Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Блок рекламы


Похожие новости
Украина подаст в Генассамблею ООН обновленные резолюции по КрымуУкраина подаст в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму
Украина представила свой инвестиционный потенциал на форуме во ФранцииУкраина представила свой инвестиционный потенциал на форуме во Франции
Грузия назначила нового посла в УкраинеГрузия назначила нового посла в Украине
Кулеба анонсировал "несколько прорывных решений" на саммите Украина - ЕСКулеба анонсировал "несколько прорывных решений" на саммите Украина - ЕС
Разумков: "Процедуры, в том числе и отзыв головы Верховной Рады, будет происходить по регламенту"Разумков: "Процедуры, в том числе и отзыв головы Верховной Рады, будет происходить по регламенту"
Зеленский рассказал, какую ответственность будет нести за контакты с олигархамиЗеленский рассказал, какую ответственность будет нести за контакты с олигархами
Украина просит Грузию допустить к Саакашвили консула, - МИДУкраина просит Грузию допустить к Саакашвили консула, - МИД
Из-за покушения на Шефира МВД будет инициировать подключение всех камер наблюдения к системе "Безопасная страна"Из-за покушения на Шефира МВД будет инициировать подключение всех камер наблюдения к системе "Безопасная страна"
"Слуга народа" завтра будет обсуждать кадровые вопросы и "план трансформации страны"
Украина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - МонастырскийУкраина должна построить госграницу с РоSSией и Беларусью за два года, - Монастырский
Последние новости
Подгружаем последние новости