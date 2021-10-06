Президент Польши назвал "Северный поток-2" стратегической ошибкой евроатлантического сообщества

Реализация проекта газопровода "Северный поток-2" является стратегической ошибкой, на которую евроатлантическое сообщество должно найти ответ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Укринформ".

"Этот газопровод не должен был появиться, это - ошибка стратегического значения для евроатлантического сообщества", - заявил Дуда в ходе Варшавского форума безопасности.

По его словам, речь идет не только об отсечении Украины, Словакии или Польши от транзита роSSийского газа.

"Речь идет о большем: предоставлении возможности РоSSии шантажировать в стратегическом плане всю западную общественность, что выходит за рамки сферы энергетики", - заявил Дуда.

По его словам, в НАТО должна состояться дискуссия на тему, как отреагировать на политические, энергетические и военные вызовы, которые может принести запуск "Северного потока-2".

Напомним, компания-оператор Nord Stream 2 AG ранее заявила, что первую нитку газопровода "Северный поток-2" начали заполнять газом для испытаний. Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация.

13 сентября немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока-2". Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев. После того, как Федеральное сетевое агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала "далекой от реальности" информацию о том, что роSSийский "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" уже с октября. Она напомнила, что запуск газопровода невозможен без сертификации его как независимого оператора газотранспортной системы.