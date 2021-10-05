Заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" объявили подозрение

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" объявили подозрение
Фото: пресслужба НАБУ

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" и руководителю подрядной организации в присвоении средств территориальной общины города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, между КО "Киевзеленстрой" и частным обществом был заключен договор подряда по выполнению работ по капитальному ремонту благоустройства Куренёвского парка в Подольском районе.

"В дальнейшем, один из заместителей генерального директора, получив от подрядной организации акты приемки выполненных строительных работ, а также другие финансовые документы по подряду, точно зная о том, что указанная в них стоимость использованных материалов и изделий является завышенной, действуя в интересах подрядной организации, подписал указанные документы и передал их на выполнение", - говорится в сообщении.

Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. гривень.

Обвинение предъявлено по двум статьям: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 11 мая Киевская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве провела обыски в объединении Киевзеленстрой, а также в офисах подрядных организаций в рамках дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн.

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