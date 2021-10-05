Шмыгаль обсудил с президентом Израиля сотрудничество между странами

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и медицинской сферах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Telegram.

"Рад встретиться с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Киеве . Обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и медицинской сферах", - сообщил Шмыгаль.

Он выразил убеждение, что этот визит "откроет для наших стран новые возможности и направления сотрудничества".

Напомним, во вторник, 5 октября, в Украину с первым государственным визитом прибыл новый президент Израиля Ицхак Герцог. Последний раз президент Израиля приезжал в Украину с государственным визитом в сентябре 2016 года. Тогда этот пост занимал Реувен Ривлин.