В Молдове задержали генерального прокурора

В здании Генпрокуратуры происходят обыски.

В Молдове задержали генерального прокурора
Олександр Стояногло
Фото: facebook.com/Александр Стояногло

Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло отстранили от должности из-за начавшегося относительно него уголовного производства.

Об этом сообщил министр юстиции республики Серджиу Литвиненко.

По его словам, Стояногло задержан, его полномочия прекращены. Так же от исполнения обязанностей отстранены и заместители генпрокурора.

В здании Генпрокуратуры проиходят обыски.

"Поэтому сейчас у нас нет прокуратуры", - отметил министр юстиции и, несмотря на требования закона, предложил собрать чрезвычайное заседание Кабмина, чтобы избрать и предложить президенту страны временного генпрокурора.

Жалобу на Стояногло подал депутат от президентской партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиан Карп. Он обвинил нынешнего генпрокурора в том, что в 2010 году тот на должности председателя парламентской комиссии одобрил поправку в законодательство, известную как "ландромат", которая упростила схему отмывания денег через молдавские судебные инстанции.

Как сообщалось, в 2014-м Молдова раскрыла схему выведения $18 млрд из РоSSии. К оттоку капитала были привлечены 21 роSSийский банк и 100 компаний.

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