Столичные власти подготовили план утилизации ртутных отходов завода "Радикал" в рамках госпрограммы

На заводе около 200 тыс. тонн остатков химических веществ, которые опасны для людей.

Столичные власти подготовили план утилизации ртутных отходов завода "Радикал" в рамках госпрограммы
Фото: Макс Левин

Городская власть Киева вместе с иностранными специалистами наработала предложения для решения проблемы утилизации опасных отходов на заводе «Радикал» в рамках соответствующей государственной программы. Об этом сообщили на брифинге КГГА.

Для утилизации 200 тыс тонн опасных отходов, которые являются угрозой общенационального масштаба, предлагают 10-и километровую зону безусловного отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

«Городская власть обратилась к правительству для совместного решения утилизации ртути, и мы получили ответ, который позволяет нам двигаться дальше. На нынешнем этапе есть поручение премьер-министра о создании государственной программы переработки опасных отходов в зоне отчуждения и безусловного отселения людей. Речь идет не просто о вывозе и складировании, а об обеспечении надлежащей переработки всех остатков отходов 4-го класса, то есть цивилизованном подходе без ущерба для Чернобыльской зоны отчуждения. Город имеет техническое решение, которое уже наработано и базируется на международном фактическом опыте, и мы готовы к активной работе», - отметил заместитель Кличко Петр Пантелеев.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук отметил, что на заводе около 200 тыс. тонн остатков химических веществ, которые опасны для людей.

«В 1994 году предприятие было приватизировано. Его остановили с грубым нарушением требований законодательства - остатки химических веществ не вывезли. На сегодня объем ртутьсодержащих отходов составляет около 200 тыс. тонн. Пары ртути очень ядовиты и способны нанести серьезный вред здоровью людей», - сказал Роман Ткачук.

Он отметил, что с 2012 до 2015 года власти Киева уже обеспечили обезвреживания 4,4 тонн отходов. И предусмотрели средства на полное очищение территории завода, однако Антимонопольный комитет заблокировал это решение, поэтому начали искать другой способ решения проблемы.

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