Данилов: "Пик эпидемии еще впереди"

Секретарь СНБО объяснил, что Украина сейчас находится "внутри волны".

Пик заболеваемости ковидом для Украины еще впереди. На конец октября прогнозируется заполненность мест в больницах на 50-55 тысяч. В целом по стране подготовлено 80 тысяч коек для больных коронавирусом.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на тематическом брифинге в Офисе Президента.

По словам Данилова, "на сегодняшний день наша система здравоохранения подготовлена гораздо лучше, чем когда начался ковид".

Секретарь СНБО продемонстрировал журналистам систему "Сота", которая действует для информирования высшего руководства страны об оперативной ситуации. Ссылка на "Соту" содержится на официальном сайте СНБО, большинство информации является открытой.

Фото: Соня Кошкина

"Вы можете посмотреть все данные по стране - в которой области, в каком городе, городке, в какой больнице сколько мест. Также есть информация по вакцинации - первичная, вторичная, возрастные категории и тому подобное. Информация обновляется ежедневно в полночь", - сказал Данилов, призвав представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации.

Фото: Соня Кошкина

Данилов добавил, что ситуация с ковидом на временно оккупированных территориях мониторится.

"К сожалению, ситуация там очень напряженная. Многие врачи покинули эти территории, а оставшиеся, просто физически не успевают справляться с нагрузкой", - пояснил он.

Данные о ковиде на временно оккупированных территориях ежедневно докладывает и разведка.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украна туда направить гуманитарную помощь, Данилов отметил, что это возможно, но только при условии согласования с Кремлем - "вы же понимаете, что самостоятельно люди, которые находятся в "Л/ДНР" решений не принимают".

Напомним, что в сентябре в Минздраве заявили, что пик новой волны COVID-19 в Украине придется на ноябрь, но начаться он может еще в октябре.

С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, усилив карантин.

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