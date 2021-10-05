Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях

Санкции введены в отношении 95 человек и четырех компаний.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях
Фото: mintrans.news

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября о применении персональных санкций в отношении лиц, причастных к выборам в Госдуму на временно оккупированных территориях.

Указ №497/2021 от 5 октября обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, бессрочные санкции введены в отношении 95 кандидатов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.

Кроме того, этим указом введен экономические санкции против трех роSSийских компаний и одного предприятия из Сингапура.

Согласно документу, санкции СНБО накладываются на ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ОАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод" и сингапурский Zasshid PTE. LTD.

Напомним, выбори в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября. РоSSия разрешила избираться депутатам из Крыма, который является оккупированной украинской территорией, а также раздавала свои паспорта на временно оккупированном Донбассе и организовывала их голосование. Например, в Ростовской области от "Единой РоSSии" выборы выиграл бывший главарь "ДНР" Александр Бородай.

Международное сообщество не признало проведение выборов в роSSийскую Думу на оккупированных украинских территориях.

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