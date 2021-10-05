Закон №5600 бьет по самым бедным - Тимошенко

«Батькивщина» выступает против как специальной процедуры рассмотрения, так и самого законопроекта №5600. Потому что этим документом власть бьет по самым бедным и собирает налоги с тех, кому должна помогать. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

Она отметила, что в Верховной Раде, нарушая все процедуры, нарушая регламент, протягивают законопроект № 5600, которым вводится дополнительный налог на тех, кто может стать маленькими фермерами, и на тех, кто обрабатывает свои паи.

«Им не под силу эти налоги, и они будут или в долгах, или вынуждены будут продать свою землю. Кроме того, очень сокращаются возможности малых предпринимателей, ФЛП, заниматься целыми направлениями бизнес-деятельности. Я хочу спросить, почему вы бьете по беднейшим, и почему вы собираете налоги с тех, кому государство должно помогать субсидиями и субвенциями? Что вы делаете, и в чем политика, в зачистке среднего класса Украины?» - возмутилась Юлия Тимошенко.

Глава «Батькивщины» продемонстрировала официальное обращение Европейской бизнес ассоциации в парламент и к президенту, в котором объединились практически все предприниматели Украины с требованием немедленно снять с рассмотрения законопроект №5600, который власть хочет протянуть по сокращенной процедуре.

«Сегодня малые предприниматели под Верховной Радой стоят и умоляют не принимать этот закон и отменить предыдущий, который вы приняли по уничтожению бизнеса. Зачистка среднего класса - это самое большое преступление, которое вы можете сделать. Мы голосуем и против спецпроцедуры, и против этого закона. Прошу всех, у кого есть ум, также проголосовать против», - призвала Юлия Тимошенко.