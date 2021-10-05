Нардеп Ясько прибыла в Грузию
Ее заметили возле тюрьмы, в которой находится Саакашвили.
В Грузию прибыла гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.
Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали ее в административном здании Руставской тюрьмы, сообщает Эхо Кавказа.
Именно в этой тюрьме содержится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.
Пока неизвестно, сможет ли Ясько встретиться с Саакашвили. Пока она отказывается от общения с журналистами, отмечает издание.
Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.
Накануне Лиза Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что "грузины должны защитить свое будущее".
1 октября после ареста Михаила Саакашвили Ясько обнародовала совместное видео с Саакашвили, записанное до отъезда. В нем пара раскрывает информацию о своих отношениях. Ясько также заявляет, что поддерживает решение Саакашвили поехать в Грузию.
Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая получила гражданство Грузии. У них двое сыновей - Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщали.
Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили провозгласил себя политическим заключенным и объявил голодовку.
МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Президент Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
Власти Грузии заявили, что что Саакашвили сможет вернуться в Украину только после того, как полностью отбудет заключение.