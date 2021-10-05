Нардеп Ясько прибыла в Грузию

Ее заметили возле тюрьмы, в которой находится Саакашвили.

Нардеп Ясько прибыла в Грузию
Фото: Макс Требухов

В Грузию прибыла гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.

Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали ее в административном здании Руставской тюрьмы, сообщает Эхо Кавказа.

Именно в этой тюрьме содержится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.

Пока неизвестно, сможет ли Ясько встретиться с Саакашвили. Пока она отказывается от общения с журналистами, отмечает издание.

Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.

Накануне Лиза Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что "грузины должны защитить свое будущее".

1 октября после ареста Михаила Саакашвили Ясько обнародовала совместное видео с Саакашвили, записанное до отъезда. В нем пара раскрывает информацию о своих отношениях. Ясько также заявляет, что поддерживает решение Саакашвили поехать в Грузию.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая получила гражданство Грузии. У них двое сыновей - Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщали.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили провозгласил себя политическим заключенным и объявил голодовку.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Власти Грузии заявили, что что Саакашвили сможет вернуться в Украину только после того, как полностью отбудет заключение.

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