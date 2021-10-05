В "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго" снова пришли с обысками

Следственные действия проводят по делу о хищении на сумму около 10 млн грн на закупке оборудования.

Киевская городская прокуратура сообщила об обысках в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева , КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района столицы и в подрядных организациях.

Как отмечает пресс-служба ведомства, обыски проводят по делу о хищении на сумму около 10 млн грн на закупке оборудования.

Согласно материалам следствия, на протяжении 2018-2020 годов между указанными организациями и частной компанией был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

При этом компания-подрядчик отразила в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.

"По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн гривен", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, что 15 сентября обыски прошли в КП "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных ДЭУ. Правоохранители изымали документы, касающиеся закупок из городского бюджета.