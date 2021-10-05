Журналисты в Раде начали сбор подписей за увеличение карточек для работы в кулуарах

Представители СМИ просят зарезервировать по две красные карточки для съемочных групп телеканалов и по одной - для репортеров.

Журналисты в Раде начали сбор подписей за увеличение карточек для работы в кулуарах
Фото: Ирина Кармелюк

Журналисты, которые работают в Верховной Раде, начали собирать подписи за увеличение аккредитационных карточек для СМИ, позволяющих работать в кулуарах второго этажа.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"К сожалению, в сессионные дни мы сталкиваемся с большими очередями в доступе к кулуарам и вынуждены прибывать в здание парламента на семь часов утра, что является проблемой для организации нормального рабочего и творческого процесса журналистов и качественного выполнения обязанностей", - говорится в обращении на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Журналисты просят зарезервировать по две красные карточки для доступа в кулуары второго этажа для постоянных съемочных групп телеканалов и по одной карте для репортеров информационных агентств согласно списку.

Также журналисты просят увеличить до 65 общее количество карточек для представителей СМИ, которые могут находиться в кулуарах.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, в начале сентября кулуары Верховной Рады частично открыли для прессы. Однако часть второго парламентского этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для СМИ.

Кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В само здание Рады с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист от издания или одна съемочная группа от канала. Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 года, однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.

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