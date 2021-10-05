Укрэксимбанк обвинил журналиста "Схем" в попытке выведать банковскую тайну

Пресс-служба Мецгера прокомментировала конфликт, который произошел в его кабинете.

Укрэксимбанк обнародовал свою позицию по поводу конфликта, который произошел во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером. Банк считает, что виновным был журналист "Радио Свобода".

В фейсбуке Укрэксимбанка сказано, что во время интервью журналист Кирилл Овсяный отошел от согласованного перечня вопросов и начал выспрашивать информацию, содержащую банковскую тайну.

"Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью. Дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи. Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация по которым может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)", - заявила пресс-служба банка.

Укрэксимбанк не исключает, что будет жаловаться на журналиста в правоохранительные органы.

"По нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Учитывая изложенное, Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты".

Сотрудники банка удалили снятое видео, но конфликт был записан на диктофон журналиста.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".