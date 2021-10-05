Штамм дельта развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов

"Когда мы начнем вакцинировать детей? Очевидно, когда закончим вакцинировать всех взрослых".

Штамм коронавируса дельта развивается по другому сценарию, чем другие штаммы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на тематическом брифинге в Офисе президента.

"Дельта развивается по другому сценарию и очень многое зависит от вакцинации... К большому сожалению, можем констатировать, что дельта касается и детей. Чего не было раньше. Родители должны понимать: штамм дельта поражает больше детей, чем предыдущие штаммы",- пояснил Алексей Данилов.

На вопрос о том, когда в Украине могут начать прививать от коронавируса несовершеннолетних, секретарь СНБО ответил, что после вакцинации взрослых.

"Когда мы начнем вакцинировать детей? Очевидно, когда закончим вакцинировать всех взрослых", - отметил он.

По словам Данилова, пока прогнозируется, что эпидемия может закончиться в начале лета следующего года, но ситуация может измениться.

Он добавил, что в конце месяца могут пересмотреть условия работы школ и других учебных заведений.

Напомним, штамм дельта зафиксировали в Украине в июне этого года. В Национальной академии наук Украины заявили, что заболеваемость ковидом в Украине будет расти, пока доля дельта-штамма не дойдет до 90%.