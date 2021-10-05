Штамм дельта развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов

"Когда мы начнем вакцинировать детей? Очевидно, когда закончим вакцинировать всех взрослых".

Штамм дельта развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов
Фото: Соня Кошкіна

Штамм коронавируса дельта развивается по другому сценарию, чем другие штаммы. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на тематическом брифинге в Офисе президента.

"Дельта развивается по другому сценарию и очень многое зависит от вакцинации... К большому сожалению, можем констатировать, что дельта касается и детей. Чего не было раньше. Родители должны понимать: штамм дельта поражает больше детей, чем предыдущие штаммы",- пояснил Алексей Данилов.

На вопрос о том, когда в Украине могут начать прививать от коронавируса несовершеннолетних, секретарь СНБО ответил, что после вакцинации взрослых.

"Когда мы начнем вакцинировать детей? Очевидно, когда закончим вакцинировать всех взрослых", - отметил он.

По словам Данилова, пока прогнозируется, что эпидемия может закончиться в начале лета следующего года, но ситуация может измениться.

Он добавил, что в конце месяца могут пересмотреть условия работы школ и других учебных заведений.

Напомним, штамм дельта зафиксировали в Украине в июне этого года. В Национальной академии наук Украины заявили, что заболеваемость ковидом в Украине будет расти, пока доля дельта-штамма не дойдет до 90%.



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