Украина подаст в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму

Они касаются ситуации с правами человека и милитаризации полуострова.

Украина подаст в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму
Фото: IOGT International

Украина намерена подать на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова",- сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что Израиль поддержит их.

Напомним, что 27 марта 2014 года ГА ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию 68/262 о поддержке территориальной целостности Украины.

Несмотря на требования Генеральной ассамблеи, РоSSийская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. В связи с этим ГА ООН приняла ряд резолюций о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе (71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192) и о проблеме милитаризации оккупированного Россией полуострова (73/194, 74/17, 75/29).

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