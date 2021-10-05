Украина подаст в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму
Они касаются ситуации с правами человека и милитаризации полуострова.
Украина намерена подать на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова",- сказал Зеленский.
Он выразил надежду, что Израиль поддержит их.
Напомним, что 27 марта 2014 года ГА ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию 68/262 о поддержке территориальной целостности Украины.
Несмотря на требования Генеральной ассамблеи, РоSSийская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. В связи с этим ГА ООН приняла ряд резолюций о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе (71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192) и о проблеме милитаризации оккупированного Россией полуострова (73/194, 74/17, 75/29).