Украина подаст в Генассамблею ООН обновленные резолюции по Крыму

Они касаются ситуации с правами человека и милитаризации полуострова.

Украина намерена подать на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

"До конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова",- сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что Израиль поддержит их.

Напомним, что 27 марта 2014 года ГА ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию 68/262 о поддержке территориальной целостности Украины.