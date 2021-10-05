Украина представила свой инвестиционный потенциал на форуме во Франции

Фото: france.mfa.gov.ua

Украинская делегация принимает участие в ежегодном инвестиционном форуме инфраструктурной отрасли ParisInfraWeek, который в эти дни проходит в Париже.

В первый день форума министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков открыл пленарную сессию Country Spotlight: Ukraine. Мероприятие было посвящено обсуждению инвестиционного потенциала Украины и позволило комплексно представить украинский бизнес и инвестиционные возможности, сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции.

На полях форума члены украинской делегации провели ряд встреч с представителями мировых лидеров инфраструктурной отрасли, инвестиционными фондами и финансовыми учреждениями, в частности, с представителями Alstom, Airbus, Kingstellar, Linklaters и другими.

В частности, были определены дальнейшие шаги по запуску инициированного президентом Украины проекта создания национального авиаперевозчика и развития авиационной отрасли в рамках партнерства между Airbus и ГП "Антонов".

Фото: france.mfa.gov.ua

Во время переговоров с представителями французского машиностроительного гиганта Alstom были согласованы усилия для финализации проекта поставки локомотивов для украинского железнодорожного сектора, а также развития новых совместных проектов.

В рамках визита в Париж министр встретился с советником президента Франции Изабель Дюмон, а также провел переговоры с министром-делегатом по вопросам транспорта Франции Жан-Батистом Джебарри.

"Во время конструктивных бесед собеседники высоко оценили успешную динамику, которая сейчас присуща украинско-французскому экономическому сотрудничеству в свете последних успешных совместных проектов, а также договорились и в дальнейшем сотрудничать для их реализации и приумножения", - сообщают в украинском посольстве.

Напомним, 7 сентября украинский парламент одобрил закон №4416-1 "Об индустриальных парках", который предусматривает освобождение инвесторов от пошлины на ввоз техники, налога на землю и тому подобное. Ожидается, что закон будет способствовать превращению отечественных индустриальных парков в катализатор промышленного развития и привлечения прямых инвестиций в украинскую экономику.