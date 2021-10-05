В Украине с первым государственным визитом приехал новый президент Израиля

Ицхак Герцог встретился в Киеве с Зеленским.

В Украине с первым государственным визитом приехал новый президент Израиля
Фото: president.gov.ua

Во вторник, 5 октября, в Украину с первым государственным визитом прибыл новый президент Израиля Ицхак Герцог.

На сайте президента Украины сообщается, что Владимир Зеленский встретил его возле Мариинского дворца, после чего между ними произошла встреча. Сначала - в узком кругу, а затем переговоры продолжились в расширенном формате.

"Ваш первый государственный визит в должности главы израильского государства происходит именно к нам, именно в Украину. Я расцениваю это как знак высокого уважения, дружбы, крепких взаимоотношений, существующих между нашими государствами", - сказал Зеленский на брифинге после встречи.

Он назвал Израиль большим другом и партнером Украины в районе Ближнего Востока, но отметил, что потенциал сотрудничества, в частности экономического, не исчерпан.

"Мы уже видим, что соглашение [о свободной торговле] работает, растут объемы взаимной торговли товарами впервые с начала пандемии. Это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли и превышении доковидних показателей", - сказал Зеленский.

Он призвал также израильских инвесторов вкладывать деньги в Украину и пообещал, что лично будет гарантировать их защиту.

Особое внимание во время переговоров президенты уделили памяти жертв Бабьего Яра. "Мы отметили важность продолжения просветительских усилий на национальном и международном уровнях с целью неповторения таких ужасных преступлений, как Холокост, как Голодомор 32-33 годов в Украине", - сказал Зеленский.

Герцог в свою очередь пригласил Зеленского осуществить визит в Израиль.

Напомним, что последний раз президент Израиля приезжал в Украину с государственным визитом в сентябре 2016 года. Тогда этот пост занимал Реувен Ривлин.

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