За время оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. гражданских, - Денисова

Восьмилетняя оккупация РоSSийской Федерацией части территории Украины приводит к системным нарушениям прав человека. Так, из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибли почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила на заседании Генассамблеи Ассоциации Омбудсменов Средиземноморья (АВМ).

"Несогласие с действиями оккупантов, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становятся основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность. По политически и религиозно мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и в РоSSийской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осуждены на длительные сроки", - сообщила украинский омбудсмен во время своего торжественного выступления по случаю принятия Украины в члены АВМ.

Денисова добавила, что в незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 296 граждан Украины, из них 252 гражданских лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих.

"Жители временно оккупированных территорий Украины лишены права на образование и получение информации на родных украинском и крымскотатарском языках. Агрессор проводит активную информационную пропаганду, искореняет все украинское, уничтожает национальную идентичность украинцев и крымских татар", - отметила уполномоченный ВРУ по правам человека.

Людмила Денисова убеждена, что повлиять на государство-оккупанта с целью прекращения нарушений прав человека возможно только путем скоординированной международной поддержки для давления на РоSSийскую Федерацию.

"Поэтому участие Украины в Ассоциации Омбудсменов Средиземноморья, которая объединяет страны на огромной территории - от Омана до Португалии, очень важно в направлении обеспечения соблюдения прав человека на всей территории Украины", - отметила украинский омбудсмен.