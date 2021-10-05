Разумков собрался формировать собственную команду

"Работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что планирует сформировать собственную команду после отзыва с должности.

Об этом он сказал на брифинге в кулуарах парламента во вторник, 5 октября.

"Должность - это механизм, инструмент. Без должности ... ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 19-й год, к тем эфирам, командировкам, встречам с людьми. Должность в этом иногда мешает, но больше не будет, если Верховная Рада примет решение. Но работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет", - сказал Разумков.

По его словам, он планирует собрать большую команду, но не стал говорить об этом подробно.

"Что с должностью, что без нее - главное оставаться человеком и с теми ценностями, обещаниями и принципами, с которыми мы сюда заходили. Я хочу оставаться таким. Я знаю, что таких людей в Раде, несмотря на то, что им трудно, достаточно. И я уверен, что вместе мы сможем достичь тех результатов, за которыми нас направляли в эти стены в 19-м году", - сказал Разумков.

При этом он отметил, что будет опираться не только на депутатов Верховной Рады.

"У нас много людей, которые исповедуют те же принципы, о которых говорю я. Надеюсь, что их действительно много. И среди депутатов много", - заявил Разумков.

Напомним, что 5 октября Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний, а затем запустила процесс отзыва его с должности спикера.

Голосование за отставку Разумкова может произойти в четверг, 7 октября.