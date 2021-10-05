Разумков собрался формировать собственную команду

"Работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет".

Разумков собрался формировать собственную команду
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что планирует сформировать собственную команду после отзыва с должности.

Об этом он сказал на брифинге в кулуарах парламента во вторник, 5 октября.

"Должность - это механизм, инструмент. Без должности ... ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 19-й год, к тем эфирам, командировкам, встречам с людьми. Должность в этом иногда мешает, но больше не будет, если Верховная Рада примет решение. Но работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет", - сказал Разумков.

По его словам, он планирует собрать большую команду, но не стал говорить об этом подробно.

"Что с должностью, что без нее - главное оставаться человеком и с теми ценностями, обещаниями и принципами, с которыми мы сюда заходили. Я хочу оставаться таким. Я знаю, что таких людей в Раде, несмотря на то, что им трудно, достаточно. И я уверен, что вместе мы сможем достичь тех результатов, за которыми нас направляли в эти стены в 19-м году", - сказал Разумков.

При этом он отметил, что будет опираться не только на депутатов Верховной Рады.

"У нас много людей, которые исповедуют те же принципы, о которых говорю я. Надеюсь, что их действительно много. И среди депутатов много", - заявил Разумков.

Напомним, что 5 октября Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний, а затем запустила процесс отзыва его с должности спикера.

Голосование за отставку Разумкова может произойти в четверг, 7 октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в МинскеВ Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске
СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУСБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который убежал от террористов и сдался ВСУ
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков пообещал не оспаривать свою отставкуРазумков пообещал не оспаривать свою отставку
Отзыв Разумкова внесли в повестку дня сессии на четвергОтзыв Разумкова внесли в повестку дня сессии на четверг
Разумкова отстранили от ведения пленарных заседанийРазумкова отстранили от ведения пленарных заседаний
В регламентном комитете заявили, что отставка Разумкова "вполне реальна" на этой пленарной неделеВ регламентном комитете заявили, что отставка Разумкова "вполне реальна" на этой пленарной неделе
Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной РадыРазумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады
Разумков созвал на четверг внеочередное заседание РадыРазумков созвал на четверг внеочередное заседание Рады
"Слуга народа" собрала 197 подписей за отставку Разумкова"Слуга народа" собрала 197 подписей за отставку Разумкова
Корниенко о возможности лишения Разумкова мандата: "Надо проверить"Корниенко о возможности лишения Разумкова мандата: "Надо проверить"
Подписные листы по рассмотрению отзыва Разумкова в Аппарат Верховной Рады еще не поступилиПодписные листы по рассмотрению отзыва Разумкова в Аппарат Верховной Рады еще не поступили
Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером РазумковымГлавы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Разумковым
Последние новости
Подгружаем последние новости