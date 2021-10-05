Разумков пообещал не оспаривать свою отставку

Спикер заявил, что "ошибся в людях", с которыми шел на выборы.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставка будет незаконной, но обещает ее не оспаривать в суде.

"Если кто-то хочет продемонстрировать, что я держусь за должность, - нет [это не так]. Я даже не буду мешать", - сказал Разумков на брифинге в кулуарах парламента во вторник, 5 октября.

"Для меня парламент является институцией, которую нельзя позорить, я не буду политические распри превращать в грязь, которой забрызгают парламент. Хотят идти вне закона - пусть идут. Мне коллеги говорили: "Потом у тебя будет возможность обращаться в суд". Я не буду обращаться в суд. Если бы хотел усидеть на должности, я знаю, как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь, зачем она тебе нужна", - сказал Разумков.

Он добавил, что "наверное, ошибся и в людях, и в ценностях, с которыми они шли", и своим принципам изменять не хочет.

Напомним, что 5 октября Верховная Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний, а затем запустила процесс отзыва его с должности спикера.

Голосование за отставку Разумкова может произойти в четверг, 7 октября.