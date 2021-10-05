Отзыв Разумкова внесли в повестку дня сессии на четверг

Отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы парламента внесли в повестку дня пленарной недели. За соответствующее решение проголосовали 246 народных депутатов.

Вчера 175 нардепов прислали предложение об отзыве главы Верховной Рады с должности.

"4.10.2021 года было внесено письмо о поддержке 175 депутатами предложения об отзыве главы Верховной Рады с должности ... Назначить вопрос отзыва на 7 октября - это послезавтра", - сообщил глава партии СН Александр Корниенко.

Корниенко и раньше говорил, что снятие Разумкова могут рассмотреть уже в этот четверг, даже без отчета главы парламента и Счетной палаты, предусмотренных регламентом.

Глава Верховной Рады должен подготовить отчет о работе и выполнении сметы, а Счетная палата должна предоставить заключение. Эти документы предоставляются депутатам не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва в зале.

Однако в регламентном комитете сказали, что отставку Разумкова вполне могут рассмотреть на этой неделе.

"Голосование за саму отставку спикера происходит не позднее, чем на 10 день после включения вопроса в повестку дня. Дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада. Следовательно, замена спикера вполне реальна на этой пленарной неделе", - заявил Павел Фролов.

Собеседники LB.ua в окружении спикера ранее говорили, что процедура отзыва с должности спикера займет примерно две недели.

Подписи за рассмотрение отзыва Разумкова собирали на заседании фракции СН в Трускавце.

Сегодня Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. Отстранение действует на два пленарных дня. Инициировали отстранение "Слуга народа", "Доверие" и "За будущее".