Две фракции пытаются отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады

Голосование еще не было, идет обсуждение.

Две депутатские фракции - "Евросолидарность" и "Голос" - пытаются отстранить Руслана Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады.

Стефанчук стал председательствовать после того, как этого права на два пленарных заседания лишили Дмитрия Разумкова.

Вице-спикер Елена Кондратюк ведет рассмотрение вопроса отстранения Стефанчука, поскольку он устранился из-за конфликта интересов. Кондратюк съязвила, что "у всего есть свой бумеранг".

Основанием для отстранения Стефанчука стало якобы нарушение им регламента, когда он начал проводить заседание после отстранения Разумкова. По словам Алексея Гончарука ("Евросолидарность"), поскольку Разумкова отстранили вразрез с регламентом, то председательство после него незаконно.

Сейчас идет обсуждение вопроса, голосования не было.

При рассмотрении вопроса отстранения Разумкова глава партии СН Александр Корниенко заявил, что Разумков не придерживался вчера требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.

"Считаем, что указанными действиями голова Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельный распорядок", - заявил он.

При этом Ирина Геращенко ( "Евросолидарность") отметила, что отстранить спикера ВР от председательства можно только за нарушение регламента, которое произошло в этот день, а не накануне. Вице-спикер Елена Кондратюк это подтвердила.