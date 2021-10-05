Отстранение инициировали "слуги народа" и группы "За будущее" и "Доверие".

Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний. Отстранение действует на два пленарных дня. Инициировали отстранение "Слуга народа", "Доверие" и "За будущее".

"За" проголосовали 240 народных депутатов. "Слуги" дали только 200 голосов.

Об инициативе голосования за отстранение Разумков сообщил после почти часового перерыва в заседании парламента и совещания с главами фракций.

"Я сегодня вижу, что происходит в зале. И если есть желание идти по-другому, чем по закону - это право народных депутатов. Я никому не буду мешать, никого убеждать. Если есть желание сменить голову Верховной Рады - я сказал - задерживать этот процесс не буду", - заявил спикер парламента.

Разумков из-за конфликта интересов устранился от рассмотрения вопроса своего отстранения от должности. Его вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Глава партии СН Александр Корниенко заявил, что Разумков не придерживался вчера требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.

"Считаем, что указанными действиями голова Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельный распорядок", - заявил он.

При этом Ирина Геращенко ("Евросолидарность") отметила, что отстранить спикера ВР от председательства можно только за нарушение регламента, которое произошло в этот день, а не накануне. Вице-спикер Елена Кондратюк это подтвердила. Она обратилась к фракции "Слуги народа" действовать мудро.

Утром глава подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов заявил, что монобольшинство также может отстранить Разумкова как председательствующего на заседании, воспользовавшись ст. 29 Регламента.

Отстранение возможно максимум на два пленарных заседания. Этот вопрос инициируется по письменному предложению двух фракций (групп) или 150+ народными депутатами, или регламентного комитета, и после обсуждения по сокращенной процедуре принимается 226+ голосами.

Он также сказал, что главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова действительно могут отозвать уже на этой неделе.

Вчера Дмитрий Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады Украины. Рассмотрение отзыва возможно только в пленарном режиме, не на внеочередных заседаниях.

Источники LB.ua в "Слуге" сообщали, что голосование за отзыв с должности спикера планируют провести в четверг, 7 октября.

Зато собеседники LB.ua в окружении спикера убеждены: процедура займет примерно две недели - поскольку по регламенту ВР, спикер должен подготовить отчет о своей работе и о выполнении сметы Верховной Рады в текущем году. Также свое заключение должна подготовить и Счетная палата.

Подписи за рассмотрение отзыва Разумкова собирали на заседании фракции СН в Трускавце.

Зеленский говорил, что у партии "Слуга народа" есть "миллион вопросов" к Дмитрию Разумкову, прежде всего не как к главе парламента, а как к члену команды партии, которой он был делегирован на эту должность.

По словам Зеленского, сейчас ясно, что Разумков "сегодня не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые разговоры, есть и закрытый формат разговоров с ним".

На взгляд президента, Разумков видит другую политическую жизнь, вне "Слуги народа".