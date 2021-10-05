Налоговый законопроект 5600 будут рассматривать по спецпроцедуре
Все 11 тысяч поправок слушать не будут, только приоритетные.
Верховная Рада решила рассматривать налоговый законопроект 5600 по сокращенной специальной процедуре. Она позволяет рассматривать не все предоставленные поправки, а только приоритетные. Приоритетность правки определяет профильный комитет, в данном случае - налоговый.
За соответствующее решение проголосовали 254 народных депутата.
Инициировали рассмотрение законопроекта 5600 по специальной процедуре 160 народных депутатов.
Глава профильного комитета Даниил Гетманцев выступал под аплодисменты "слуг народа" и крики "Позор!" от других фракций.
"Мне кажется, что позор - это когда к законопроекту 11 тысяч правок, чтобы завалить законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который устраняет дисбалансы, всю ту политическую коррупцию и делает налогообложение равным для всех", - заявил он.
По словам Гетманцева, среди представленных поправок есть несущественные, например, изменить написание слова "проект".
Как ожидается, в государственный бюджет благодаря этому законопроекту поступят 30 млрд гривен.
В сентябре по спецпроцедуре уже приняли законопроект об олигархах. Его проголосовали с тремя поправками, которые противоречат друг другу.
Напомним, между чтениями законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" изменили так, что теперь крупнейшие финансово-промышленные группы будут платить ренту на добычу железной руды меньше, чем они платят сейчас.
Законопроект 5600, названный также антиахметовским, был принят в первом чтении 1 июля на внеочередном заседании. "За" проголосовали 264 депутата, из них 223 - "слуги народа" из 230 присутствующих в зале.
Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал профильный комитет доработать законопроект, поскольку он вызвал дискуссии. На самом деле в тексте документа непосредственно рудного бизнеса, которым занимается Ринат Ахметов - лишь несколько страниц, а остальные - налоги, касающиеся большинства граждан.