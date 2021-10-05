Следующее заседание СНБО состоится в эту пятницу

Будут рассматривать вопрос недр и итоги санкций за контрабанду.

Следующее заседание СНБО состоится в эту пятницу
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: Макс Требухов

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны пройдет в эту пятницу, 8 октября, в Службе безопасности Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента.

"Заседание инициирует президент. Я - простой секретарь", - подчеркнул Данилов.

По его словам, будет рассматриваться вопрос о санкциях за контрабанду.

"Ответственные органы должны отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены соответствующие санкции. Также - по каждому предприятию, их 203, если не ошибаюсь", - отметил он.

Второй вопрос для рассмотрения будет связан с недрами. Как выяснилось, во многих компаниях лицензии оформлены на оффшоры.

Напомним, что 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении второй части санкций против контрабандистов. Документ предусматривает введение санкций в отношении 13 физических лиц.

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