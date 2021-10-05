Кличко заявил, что не планирует баллотироваться в президенты, но не исключает этого

Мэр Киева пока готовится только к выборам в Раду.

?Кличко заявил, что не планирует баллотироваться в президенты, но не исключает этого
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не планирует баллотироваться в президенты. Он признал, что не исключает участия в президентских выборах, "если нужно будет", но таких намерений пока нет.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"О президентских выборах - это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, ставя такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах ... Если нужно будет - я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", - сказал Кличко.

По его словам, у него "огромное количество задач в городе Киеве", а кроме того, он готовит партию "УДАР" к следующим парламентским выборам.

Напомним, что во время Революции достоинства Кличко был одним из лидеров оппозиции к Виктору Януковичу, но после его побега не стал баллотироваться в президенты, поддержав вместо этого Петра Порошенко.

В выборах 2019 года он также не участвовал, снова поддержав Порошенко.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Кличко начал президентскую кампанию и готовится к выборам. В "УДАРе" на это ответили, что Банковая видит в Кличко главного конкурента на выборах президента.

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