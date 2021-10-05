Саакашвили обнародовал письмо к Зеленскому

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили обнародовал письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

На странице Саакашвили в Facebook, которую после его ареста ведут сторонники политика, говорится, что экс-президент считает себя "личным узником Путина" и очень высоко ценит принципиальную позицию Зеленского.

"Уважаемый Владимир Александрович,

Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заключение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме РоSSии не признает никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни, и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность добавить свой скромный вклад в исторические изменения и реформы, которые вы проводите. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - написал Саакашвили.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии накануне парламентских выборов приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и заявил о начале голодовки.

МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Санкция статьи за это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году, он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и является гражданином Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ.