В регламентном комитете заявили, что отставка Разумкова "вполне реальна" на этой пленарной неделе

Депутаты также могут инициировать отстранение Разумкова от председательства на заседаниях.

Главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова действительно могут отозвать уже на этой неделе. Об этом в Telegram сообщил глава подкомитета по вопросам регламента Павел Фролов.

Он пояснил, что отзыв спикера инициируется как минимум 150 депутатами, и на следующий пленарный день включается в повестку дня сессии минимум 226 голосами.

Голова Верховной Рады должен подготовить отчет о работе и выполнении сметы, а Счетная палата должна предоставить заключение. Эти документы предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва в зале.

"Голосование за саму отставку спикера происходит не позднее чем на 10 день после включения вопроса в повестку дня. Дату рассмотрения определяет не спикер, а Верховная Рада. Следовательно, замена спикера вполне реальна на этой пленарной неделе", - заявил Фролов.

Он добавил, что монобольшинство также может отстранить Разумкова как председательствующего на заседании, воспользовавшись ст. 29 Регламента. Отстранение возможно максимум на два пленарных заседания. Этот вопрос инициируется по письменному предложению двух фракций (групп) или 150+ народными депутатами, или регламентным комитетом, и после обсуждения по сокращенной процедуре принимается 226+ голосами.

Вчера Дмитрий Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады Украины. Рассмотрение отзыва возможно только в пленарном режиме, не на внеочередных заседаниях.

Источники LB.ua в "Слуге" сообщали, что голосование за отзыв с должности спикера планируют провести в четверг, 7 октября.

Зато собеседники LB.ua в окружении спикера убеждены: процедура займет примерно две недели - поскольку по регламенту ВР, спикер должен подготовить отчет о своей работе и о выполнении сметы Верховной Рады в текущем году. Также свое заключение должна подготовить и Счетная палата.

Подписи за рассмотрение отзыва Разумкова собирали на заседании фракции СН в Трускавце.