На съемочную группу "Схем" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка"

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.

Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем".

Они осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.

Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры, - ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты повытягивайте", - слышен на записи голос Мецгера, который обращается к подчиненным.

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Редакция "Радио Свобода" обратилась к "Укрэксимбанку" с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией.

Напомним, Евгений Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанке. Мецгер - уроженец Кривого Рога. Его жена - Юлия Мецгер в июле 2016 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она - подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".