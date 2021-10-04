Регулятор ЕС утвердил прививки дополнительной дозой вакцины Pfizer

Прием дополнительных доз можно рассматривать как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте от 18 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло решение о применении третьей, дополнительной дозы прививки от COVID-19 препаратом Pfizer через шесть месяцев после второй дозы.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте EMA.

Как отмечает регулятор, данные по вакцине свидетельствуют о повышении уровня антител, когда бустерную дозу вводят через 6 месяцев после второй дозы людям от 18 до 55 лет. Учитывая это, EMA пришло к выводу, что прием дополнительных доз можно рассматривать как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте от 18 лет.

В комитете также пришли к выводу, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) можно вводить людям с сильно ослабленной иммунной системой, по крайней мере через 28 дней после второй дозы.