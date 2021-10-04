В Беларуси более 100 человек задержали за комментарии об убийстве айтишника, - правозащитники

По состоянию на 4 октября белорусские силовики задержали более 110 человек, оставлявших оскорбительные комментарии в интернете по поводу гибели в минской квартире сотрудника IT-компании Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Как сообщает белорусская правозащитная организация “Вясна”, с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей. Количество задержанных постоянно уточняется. По состоянию на 21:44 по Киеву база правозащитников насчитывает 116 фамилий.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 369 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление представителя власти) и по ст. 130 (разжигание социальной вражды). Большинство задержанных не вышли на свободу через 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождения своих близких.

Андрей Зельцер работал в компании EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель программного обеспечения на заказ). 28 сентября во время "отработки адресов" сотрудники белорусского КГБ ворвались в его квартиру. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и смертельно ранил из ружья одного из силовиков. Его убили ответным огнем.

Андрей Зельцер был женат, имел сына.