В Беларуси более 100 человек задержали за комментарии об убийстве айтишника, - правозащитники

Количество задержанных постоянно уточняется.

В Беларуси более 100 человек задержали за комментарии об убийстве айтишника, - правозащитники
Фото: Lb.ua

По состоянию на 4 октября белорусские силовики задержали более 110 человек, оставлявших оскорбительные комментарии в интернете по поводу гибели в минской квартире сотрудника IT-компании Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Как сообщает белорусская правозащитная организация “Вясна”, с 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей. Количество задержанных постоянно уточняется. По состоянию на 21:44 по Киеву база правозащитников насчитывает 116 фамилий.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 369 Уголовного кодекса Беларуси (оскорбление представителя власти) и по ст. 130 (разжигание социальной вражды). Большинство задержанных не вышли на свободу через 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождения своих близких.

Андрей Зельцер работал в компании EPAM Systems (американская ИТ-компания, основанная в 1993 году, крупнейший мировой производитель программного обеспечения на заказ). 28 сентября во время "отработки адресов" сотрудники белорусского КГБ ворвались в его квартиру. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и смертельно ранил из ружья одного из силовиков. Его убили ответным огнем.

Андрей Зельцер был женат, имел сына.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Арбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - КулебаАрбитраж по захвату Россией украинских моряков начнется 11 октября, - Кулеба
В Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в МинскеВ Киеве почтили память белоруса, убитого силовиками во время рейда в Минске
Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19Северная Македония одобрила украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19
Минздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоМинздрав утилизирует 34 тыс. доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" и будет просить суд забрать у него лицензиюНацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" и будет просить суд забрать у него лицензию
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 странРоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 стран
Адвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на его приговор, - МИДАдвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на его приговор, - МИД
В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человекаВ результате взрыва у мечети в Кабуле погибли два человека
В США десятки тысяч человек приняли участие в марше за право женщин на абортыВ США десятки тысяч человек приняли участие в марше за право женщин на аборты
"Слуга народа" собрала уже более 150 подписей за рассмотрение отставки Разумкова"Слуга народа" собрала уже более 150 подписей за рассмотрение отставки Разумкова
В Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет и Союз писателейВ Беларуси ликвидировали Хельсинкский комитет и Союз писателей
Эффективный индустриальный парк способен создать более тысячи рабочих мест, - ЧернышовЭффективный индустриальный парк способен создать более тысячи рабочих мест, - Чернышов
Оккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала в Крыму, - правозащитникиОккупанты усилили блокирование украинского радиосигнала в Крыму, - правозащитники
"Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие", - Разумков рассказал о разногласиях во взглядах с Зеленским"Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие", - Разумков рассказал о разногласиях во взглядах с Зеленским
Во время осеннего призыва в армию заберут 13,5 тыс. человекВо время осеннего призыва в армию заберут 13,5 тыс. человек
Последние новости
Подгружаем последние новости