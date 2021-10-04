Палатный заявил о возможных обысках у него и его соратников

Руководитель исполкома партии "УДАР" Артур Палатный заявил о возможных обысках у него и его окружения сотрудниками Государственного бюро расследований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Читаю в telegram-каналах, что очередной раз по сфальсифицированным делам ГБР готовится проводить обыски у меня, моего окружения и нашей команды», - сообщил Артур Палатный.

При этом он обратил внимание на то, что провокации в отношении него готовятся в тот самый момент, как в стране разгорелся громкий скандал с оффшорными схемами президента и его команды.

«Вообще эта история впечатляет. Команда, которая шла к власти под вывеской «новые лица», уже в середине каденции оказывается в центре расследования, прогремевшего на весь мир. Еще один резонанс, уничтожающий международный имидж нашей страны. И что они делают в ответ? Говорят: это нормальная практика, мол, таким образом защищали бизнес. Нет, вы защищали свои доходы от налогообложения, прятали деньги подальше от украинской юрисдикции, а значит, влезли в кармане каждого украинца», - отмечает Палатный.

Он выразил уверенность, что заказчики и исполнители преступных приказов в итоге понесут ответственность.

«Вечно прятаться у вас не получится. Наша команда готова давать отпор и ворам, и политическим провокаторам. Ответственность настигнет и заказчиков, и исполнителей», - отметил Палатный.

Как сообщалось, расследование по использованию оффшорных схем Зеленским проводилось в рамках международного проекта Pandora Papers. По данным Pandora Papers, в Украине 38 политиков замечены в оффшорных схемах и отмывании денег. По этому показателю Украина занимает первое место среди более чем 90 стран мира.