РоSSия грубо нарушает права человека в оккупированном Крыму, - совместное заявление 40 стран

РоSSийская Федерация должна прекратить грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба МИД , об этом говорится в совместном заявлении 40 государств о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Текст заявления 4 октября провозгласила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Основные сигналы совместного заявления:

Осуждение грубых нарушений РоSSийской Федерацией прав человека во временно оккупированном Крыму;

Поддержка Крымской платформы;

Призыв к РФ соблюдать свои обязательства, согласно нормам международного права, и осуждения любых попыток РФ легитимизировать аннексию Крыма;

соблюдать свои обязательства, согласно нормам международного права, и осуждения любых попыток легитимизировать аннексию Крыма; Осуждение проведения выборов в Государственную Думу РФ (17-19 сентября) на суверенной территории Украины без согласия украинской стороны и непризнания результатов этих выборов;

(17-19 сентября) на суверенной территории Украины без согласия украинской стороны и непризнания результатов этих выборов; Решительное осуждение политически мотивированных обысков и задержания крымских татар, в частности: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахметовых, Шевкета Усейнова, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла;

Необходимость соблюдения РФ как государством-оккупантом ее обязательств по международному гуманитарному праву и в области прав человека, в частности восстановить права человека всех жителей временно оккупированного Крыма, немедленно и в полной мере выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и прекращение притеснений крымских татар,

как государством-оккупантом ее обязательств по международному гуманитарному праву и в области прав человека, в частности восстановить права человека всех жителей временно оккупированного Крыма, немедленно и в полной мере выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и прекращение притеснений крымских татар, Поддержка территориальной целостности, политической независимости и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и готовность работать вместе ради уважения к правам человека и основных свобод всех жителей временно оккупированного Крыма.

Заявление подписали: Украина, Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Ирландия, Испания . Италия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша , Португалия, Румыния, Словения, Словакия, США , Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария Швеция.

Напомним, в марте 19 стран обнародовали совместное заявление, в котором обвинили РоSSию в попытке исказить представление о реальной ситуации в оккупированном Крыму.