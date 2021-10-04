Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады
Процедура запускается по представлению народного депутата Давида Арахамии.
Дмитрий Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады Украины.
Об этом он сообщил в Telegram.
"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!" - сообщил Разумков.
Он также обнародовал обращение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором тот требует включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня "на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения".
Обращение Арахамии также содержит подписной лист за отставку Разумкова. Документ подписали 175 народных депутатов.
Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, проходившем 1-2 октября, собрали подписи за регистрацию постановления об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
Процедура была инициирована главой фракции СН Давидом Арахамией.