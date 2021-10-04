Процедура запускается по представлению народного депутата Давида Арахамии.

Дмитрий Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности главы Верховной Рады Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва Председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!" - сообщил Разумков.

Он также обнародовал обращение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором тот требует включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня "на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения".

Обращение Арахамии также содержит подписной лист за отставку Разумкова. Документ подписали 175 народных депутатов.

Фото: Дмитрий Разумков текст обращения

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, проходившем 1-2 октября, собрали подписи за регистрацию постановления об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Процедура была инициирована главой фракции СН Давидом Арахамией.