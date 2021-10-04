?"Слуги народа" предлагают рассмотреть "антиахметовский" законопроект по особой процедуре

Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают применить особую процедуру при рассмотрении законопроекта №5600.

Об этом сообщила пресс-служба спикера парламента Дмитрия Разумкова.

"Поступило предложение от депутатской фракции "Слуга народа" по применению в соответствии с ст.119-1 Регламента особой процедуры при рассмотрении проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№5600)", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила в первом чтении "рентний" законопроект 5600, названный также "антиахметовским". За проголосовали 264 депутата, из них 223 "слуги народа" из 230 присутствующих в зале.

Спикер парламента Разумков призвал профильный комитет доработать законопроект, ведь сейчас он вызывает дискуссии. На самом деле в тексте документа непосредственно о рудном бизнесе, которым занимается Ринат Ахметов - лишь несколько страниц, а остальные - о налогах, касающихся большинства граждан.

23 сентября нардеп Александр Качура заявил также, что фракция "Слуга народа" собирает подписи для рассмотрения законопроекта 5600 "по специальной процедуре для снятия поправочного спама".