Ясько заявила, что поедет в Грузию поддержать Саакашвили, но не сейчас
Нардеп пояснила, что сейчас в связи с этим много работы в Украине.
Депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько собирается в Грузию, где задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Об этом она рассказала журналисту Яну Доброносову, сообщает "Цензор.НЕТ".
"Конечно, надо ехать в Грузию. Но я думаю, что сейчас вопрос стоит немного по-другому. Нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы подключилось международное сообщество", - сказала она.
Ясько добавила, что сейчас в связи с этим много работы в Украине.
Депутат уточнила, что "через некоторое время" поедет в Грузию, "но это будет не сегодня".
Напомним, ранее Ясько обнародовала совместное видео с Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях. Ясько также заявляет, что поддерживает решение Саакашвили поехать в Грузию.
Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая получила гражданство Грузии. У них двое сыновей - Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.
1 октября Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Однако вечером уже заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с этим посла Грузии, а президент Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.