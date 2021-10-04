Ясько заявила, что поедет в Грузию поддержать Саакашвили, но не сейчас

Нардеп пояснила, что сейчас в связи с этим много работы в Украине.

Депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько собирается в Грузию, где задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом она рассказала журналисту Яну Доброносову, сообщает "Цензор.НЕТ".

"Конечно, надо ехать в Грузию. Но я думаю, что сейчас вопрос стоит немного по-другому. Нужно, чтобы грузинский народ защитил свое волеизъявление, это во-первых, а во-вторых, нужно, чтобы подключилось международное сообщество", - сказала она.

Ясько добавила, что сейчас в связи с этим много работы в Украине.

Депутат уточнила, что "через некоторое время" поедет в Грузию, "но это будет не сегодня".

Напомним, ранее Ясько обнародовала совместное видео с Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях. Ясько также заявляет, что поддерживает решение Саакашвили поехать в Грузию.

Саакашвили был женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая получила гражданство Грузии. У них двое сыновей - Эдуард и Николоз. Официально об их разводе не сообщалось.