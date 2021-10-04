Зеленский призвал усилить информкампанию о важности вакцинации

"Люди, которые делают прививки, не только защищают себя - они защищают окружение".

Под председательством Владимира Зеленского в Офисе президента состоялось совещание, во время которого обсуждали ситуацию с распространением коронавируса в Украине, готовность медицинских учреждений к работе в условиях роста количества больных, борьбу с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что продолжается рост количества больных. За предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

"На сегодняшний день динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сейчас занято уже 22,5 тысячи коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением", - отметил глава правительства.

По его словам, в Украине сейчас занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных коронавирусом, однако есть области, где ситуация вызывает беспокойство. Согласно данным МОЗ, больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. В общей сложности в Украине на сегодня - 138,5 тыс. активных больных.

Президент Зеленский поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Отдельно президенту доложили о вакцинации в органах государсвтенной власти и среди педагогов. На 2 октября средний показатель вакцинированных в органах госслужбы составляет 78,8%. Всего в Украине сделано 12,6 млн прививок.

Зеленский также отметил необходимость активизации информационной кампании о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками нужно донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - подчеркнул президент.

Также МОЗ совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление. В настоящее время в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%.

Отдельное внимание было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о негативных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. По информации главы Национальной полиции Игоря Клименко, за прошедшую неделю было проведено 13 обысков, начато 12 уголовных производств. Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год.

Напомним, постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, но новую вспышку обозреватели признали только в сентябре. С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, усилив карантинные ограничения.