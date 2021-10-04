Украинский консул посетила Саакашвили в грузинском СИЗО

Его состояние - удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал.

Украинский консул сегодня посетила Михаила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он рассказал, что состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал.

" МИД и Посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами", - добавил Николенко.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным производствами. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Он написал письмо из тюрьмы, в котором прокомментировал результаты местных выборов и заявил, что дни правящей партии подходят к концу.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он потерял грузинское гражданство и является гражданином Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу ареста Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться в Украину только после того, как полностью отбудет заключение.

Заметим, что на местных выборах в Грузии, которые состоялись в минувшую субботу, уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта".